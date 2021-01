Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów zapowiada dokończenie prac

Yorguś 54 min. temu zgłoś do moderacji 75 1 Odpowiedz

Tak "zakręconych" pomysłów nie było od wielu wielu lat. W tym gąszczu "pseudo" przyjaznych przepisów już nikt się nie orientuje - zwłaszcza co mają mówić ci mali. Dla "politykierów" chodzi chyba tylko by zlikwidować małe i średnie firmy, a ludzi pogonić do pracy za przysłowiową miskę ryżu. To już nie jest chore - to jest tragiczne... Jeszcze trochę i już nikt nie będzie mógł prowadzić własnej działalności przy ciągłych eksperymentach prowadzonych przez tzw. "wadzę"