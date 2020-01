LOT i fiskus, czyli jak uszczelnić system podatkowy i nie uziemić przewoźnika

Po przyjętych przez Sejm zmianach w przypadku odsetek, dywidend, należności licencyjnych i niektórych usług niematerialnych to płatnik musi najpierw pobrać podatek (20 lub 19 proc.), a dopiero potem on, lub podatnik, mogą ubiegać się o zwrot wpłaty, w przypadku gdyby okazało się, że transakcja jest objęta częściowym lub pełnym zwolnieniem.

Podatek u źródła godzi w LOT

Obowiązek pobrania WHT dotyczy przede wszystkim transakcji z podmiotami zagranicznymi. Jednak obowiązkiem zapłaty WHT objęte zostały też odsetki leasingowe. To właśnie ten zapis godził w LOT, który spory odsetek swojej floty leasinguje od m.in. spółek Boeinga w Irlandii i USA. Zgodnie z nowym prawem, narodowy przewoźnik musiałby odprowadzić podatek do skarbówki od każdej miesięcznej raty.

LOT zatem miał dwie możliwości. Pierwszą z nich było obniżenie raty przekazywanej na konto Boeinga o wysokość podatku, a następnie poprosić producenta o wystąpienie do skarbówki o zwrot pieniędzy. Alternatywą natomiast dla przewoźnika było przygotowanie stosownej dokumentacji udowadniającej, że kontrahent LOT-u nie ma na celu unikania podatku w Polsce.

Jednak LOT nie skorzystał z wyjątku, gdyż musiał stosować się do zaostrzonych zasad dot. dochowania należytej staranności w rozliczeniach podatkowych. W efekcie spółka od stycznia do marca 2019 roku.

Dlaczego zatem przestał płacić? Na początku poprzedniego roku LOT wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z zapytaniem, czy do zwolnienia z WTH wystarczy certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta zarejestrowanego w Irlandii i USA. KIS potwierdziła taką możliwość LOT-owi pod koniec marca 2019 roku. Choć sama interpretacja była anonimowa, to jednak z kontekstu można było ustalić, o kogo chodzi.