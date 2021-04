Podatek zapłacony po terminie i bez żadnych konsekwencji. Jest to możliwe

Od dwóch lat osoby, chcące płacić podatek z tytułu przychodu z wynajmu, nie musiały zgłaszać tego w oddzielnym oświadczeniu. Od 2019 roku wystarczyło wpisanie przy pierwszej wpłacie kodu PPE. Co ciekawe, teraz MF nawet zachęca do wpłaty po terminie.

Rozliczanie się na zasadzie ryczałtu i wpłaty, jak to działa. Jeżeli w lutym otrzymaliśmy pierwszą wpłatę za wynajem mieszkania, to spokojnie możemy wpłacić nawet we wrześniu, ale zaznaczając, że ma się to odbywać na zasadzie ryczałtu.