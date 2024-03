Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że nie przedłuży obniżenia stawki VAT na żywność po 31 marca - poinformował resort finansów w komunikacie. Oznacza to, że stawka podatkowa wzrośnie z 0 do 5 proc. już 1 kwietnia. Czy inflacja w związku z tym wzrośnie?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Szef Volvo w Polsce o rewolucji nie do zatrzymania

Rząd przywraca VAT na żywność od kwietnia. "Zaskoczenie"

Arkadiusz Balcerowski, ekonomista mBank, w rozmowie z money.pl przyznaje, że decyzja o zniesieniu VAT-u na żywność już od 1 kwietnia może być pewnym zaskoczeniem. - My przewidywaliśmy, że stanie się to w lipcu, kiedy występuje naturalny, sezonowy spadek cen. Wówczas taki ruch byłby mniej odczuwalny - stwierdził.

Z naszego punktu widzenia na całoroczną ścieżkę inflacji nie ma to większego wpływu. Ta "górka" wynikająca z przywrócenia pięcioprocentowej stawki na żywność będzie miała miejsce w kwietniu, a nie w lipcu. Ale ostatecznie inflacja na koniec roku powinna i tak oscylować w okolicy 7 proc. (przy założeniu naszego scenariuszu dot. cen energii) - wyjaśnił Arkadiusz Balcerowsk.

Podwyżka VAT podniesie ceny żywności i inflację. "Niemal natychmiast"

Ekspert wyjaśnił też, o ile w związku ze zmianą stawki podatkowej, wzrośnie inflacja. - Zniesienie VAT na żywność powinno podbić inflację o ok. 1 pkt. proc., podobne szacunki zaprezentował również Narodowy Bank Polski. Należy zauważyć, że na rynku panował konsensus odnośnie do przywrócenia standardowej stawki VAT. To co różniło uczestników rynku, to zakładany moment takiego ruchu.

Zakładam, że sklepy przerzucą podwyżkę VAT-u niemalże natychmiast. Nie przeszkodzi temu nawet wojna cenowa najbardziej znanych sieci, która wiecznie przecież trwać nie będzie - sklepy nie będą chciały w obecnych warunkach wziąć tej podwyżki na siebie. Dlatego skok inflacji zobaczymy już w kwietniu. To, czy będzie większy, czy mniejszy, zależy m.in. od tego, czy sklepy wykorzystają podwyżkę VAT, by ceny podnieść mocniej. W obecnym środowisku popytowym wydaje się to mało prawdopodobne.

Rząd tłumaczy decyzję ws. VAT na żywność

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 01.02.2022 roku. MF podaje, że została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2 proc. (rdr).

"Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu obniżyła się do 3,9 proc. (rdr) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 4,9 proc. w styczniu (tj. najniżej od września 2021 r.)" - napisał MF.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka vat żywność

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.