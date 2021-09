Polski Ład. Ostateczny kształt ustawy podatkowej poznamy w połowie września

Poznaniak 46 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kiedyś bajki zaczynały się słowami "Za siedmioma górami, za siedmioma lasami..." A dzisiaj "W programie są także mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł." Żadna, ale to żadna propozycja z tego żałosnego programu nie będzie w ostatecznym rozliczeniu korzystna dla jakiegokolwiek podatnika. To co początkowo jawi się jako korzyść, okaże się przekleństwem. Najniższe emerytury bez podatku? Super! Tylko za chwilę przedsiębiorcy "przerzucą" swoje wyższe koszty na wyższe ceny dla klientów i inflacja "zje" wszystkie oszczędności. Niektóre pomysły same w sobie może i są dobre, ale połączone razem zwiastują katastrofę, bo podstawowym celem tego programu nie jest rozwój gospodarczy, ale tylko i wyłączenie POZYSKANIE ŚRODKÓW NA KUPOWANIE WYBORCÓW.