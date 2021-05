Polski Ład i ulga dla klasy średniej. Wiceminister tłumaczy, skąd różnice w liczbach

- Musimy odbudować to, co zostało wywrócone - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek odwiedził woj. lubelskie i podkarpackie. Rozpoczął tym samym kampanię informacyjną, dotyczącą nowego, rządowego programu.

- Wszystko zależy od tego, jakie segmenty weźmiemy pod uwagę - tłumaczył na antenie Polsat News wiceminister funduszy Waldemar Buda. - Pamiętajmy, że cześć społeczeństwa podatku PIT nie płaci w ogóle, np. osoby młode. Jeśli weźmiemy więc pod uwagę ogół społeczeństwa, to możemy mówić o dwóch trzecich. Jeśli tylko płatników podatków, to 90 proc.

Chodzi o trzy proponowane zmiany - zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zlotych, i zniesienia prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.