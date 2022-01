Polski Ład. Znalazł się winny zamieszania z podatkami. To Jarosław Gowin

Konsekwencje za Polski Ład? Decyzja należy do premiera

Kowalczyk odniósł się też do pytania, czy działania rządu, jak np. zapowiedź możliwości rozliczenia rocznego z fiskusem według zasad z 2021 r., jeśli byłoby to korzystniejsze dla osób z zarobkami do 12 800 brutto miesięcznie, to przyznanie się do porażki w związku z Polskim Ładem.