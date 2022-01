Kolejny problem ze składką zdrowotną. Wielu może czekać niemiła niespodzianka

Dziennik wyjaśnia, że w przypadku ryczałtu funkcjonują trzy grupy podatników. "Ci, którzy mają do 60 tys. zł rocznie, płacą 335,94 zł składki zdrowotnej miesięcznie. W drugiej grupie, z przychodami od 60 tys. do 300 tys. zł, wyniesie co miesiąc 559,89 zł. Przedsiębiorcy z przychodem powyżej 300 tys. zł rocznie płacą 1007,81 zł miesięcznie" - pisze. Rocznie wychodzi więc kolejno 4031,28 zł, 6718,68 zł lub 12 093,72 zł.