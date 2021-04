Rachunek od państwa. Blisko 30 tys. zł na głowę

Forum Obywatelskiego Rozwoju policzyło, jaki rachunek państwo wystawiło każdemu obywatelowi. - Państwo pobiera podatki od wszystkich obywateli, by później je wydawać. Ten rachunek za 2020 rok, w przeliczeniu na każdego mieszkańca, to średnio 30 tys. zł na każdego z nas - powiedział w programie "Newsroom WP" dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR. - Ta kwota przyrosła w porównaniu do poprzedniego roku o około 4,5 tys. zł. Ponad połowa przyrostu tego rachunku to są wydatki covidowe, ale nawet bez nich ten przyrost był i wyniósł prawie 2 tys. zł. Za 2021 rok kwota łącznych wydatków na pewno jeszcze się zwiększy, bo dochodzą kolejne wydatki niezwiązane z covidem. To 14. emerytura, rosną wydatki na obronność, służbę zdrowia. Bardzo silnie rosną wydatki emerytalne, ponieważ skróciliśmy wiek emerytalny - dodał.