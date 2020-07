Rewolucja w podatkach przed nami. Komisja Europejska podała termin

Komisja przedstawiła dzisiaj szereg inicjatyw, które planuje wdrożyć do 2024 r. Celem zmian ma być: m.in. ograniczenie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku oraz uproszczenie podatków .

"Komisja będzie [...] pracować nad nowym podejściem do opodatkowania przedsiębiorstw w XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej i zapewnić, aby wszystkie firmy płaciły sprawiedliwy udział" - czytamy w komunikacie.

Choć nie pada to wprost, można spodziewać się pierwszych propozycji wprowadzenia np. podatku cyfrowego od niektórych internetowych gigantów, szczególnie tych pochodzących z USA.

W kontekście Zielonego Ładu KE ma przedstawić wnioski z przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, aby podatki wspierały dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To może mieć spore znaczenie w kontekście Polski, która z transformacją energetyczną może mieć stosunkowo największy problem ze wszystkich krajów UE.