Rodzice kłócą się o ulgę na dziecko. Jednoznaczne stanowisko skarbówki

Czy to oznacza, że fiskus faworyzuje matki? - zastanawia się "Rzeczpospolitej". Dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl, w rozmowie z dziennikiem zapewnia, że tak nie jest. - O prawie do ulgi decyduje to, kto wykonuje władzę rodzicielską, czyli kto faktycznie zajmuje się dzieckiem - podkreśla ekspert.

Skarbówka w swoich interpretacjach zwraca uwagę na to, że samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem. Nie wystarczy spełnianie obowiązku alimentacyjnego czy sporadyczne kontakty z dzieckiem - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dziennik tłumaczy to na przykładzie matki, która opiekuje się pięciolatkiem z nieformalnego związku. Ojciec od trzech lat z nimi nie mieszka, płaci co miesiąc alimenty. W poprzednich latach odliczał 100 proc. ulgi na dziecko, ale matka uważa, że nie ma do tego prawa, bo to ona przez cały czas zajmuje się synem. Ojciec posiada władzę rodzicielską, ale faktycznie wykonuje ją przez 16 godzin w miesiącu. W tym wypadku wyłącznie matka ma prawo do odliczenia ulgi i tak też zdecydowała skarbówka - czytamy w dzienniku.

Ale skarbówka orzeka także na korzyść ojców. Przykładem jest sprawa ojca szóstki dzieci, który ciekł z domu, ponieważ żona robiła awantury. Sąd zdecydował, że część dzieci mieszka u ojca, a część u matki. Jak podzielić ulgę? Ojciec poinformował, że to on opiekuje się dziećmi, łoży na nie i zaskapaja codzienne i potrzeby. Dlatego fiskus uznał, że to on ma prawo do odliczenia 100 proc. ulgi na dzieci - czytamy w "Rz".

Akcja PIT. Do zeznania podatkowego warto zajrzeć

W połowie lutego ruszyły rozliczenia podatkowe. Ministerstwo Finansów w ramach usługi "Twój e-PIT" udostępniło rozliczenie podatku za ubiegły rok dla 24 mln Polaków. Można je zaakceptować, odrzucić i wypełnić druk samodzielnie, poprawić, albo nie robić nic. Wtedy 30 kwietnia system automatycznie zaakceptuje rozliczenie.

Do systemu mimo wszystko warto się jednak zalogować, by uniknąć opóźnienia w zapłacie podatku i mieć szansę na wprowadzenie ulg czy ręczne dodanie źródła dochodu.

