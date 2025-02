Rozliczyliśmy PIT o północy. Oto jak działał system

Rozliczenie PIT za 2024 rok. Oto co trzeba wiedzieć

Podatnicy mają czas do 30 kwietnia 2025 r., aby zweryfikować i zaakceptować swoje zeznania PIT. W przypadku PIT-37 i PIT-38 brak działania skutkuje ich automatycznym zatwierdzeniem. Z kolei PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnej akceptacji.

Osoby, które rozliczą się elektronicznie, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku – maksymalnie do 45 dni, ale średnio trwa to około 15 dni. W przypadku papierowych deklaracji czas oczekiwania wynosi do 3 miesięcy.