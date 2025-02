PIT-11. Co zawiera i dlaczego jest tak ważny

Wkrótce rozpocznie się rozliczanie podatku PIT za 2024 rok. Pracodawcy mieli czas do końca stycznia na przesłanie formularzy PIT-11 do urzędów skarbowych. Dokument ten zawiera dane o dochodach, zaliczkach na podatek oraz składkach na ubezpieczenia. PIT-11 jest kluczowy dla każdego podatnika, który musi go otrzymać do końca lutego.