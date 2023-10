Dostałeś pismo z ZUS? "Nie ignoruj". Ruszyły kontrole

Bzdura 44 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Nigdy grzecznie się na nic nie odpowiada, jeżeli to ONI czegoś chcą. Jakie księgi przesłane do ZUS? Jakie faktury? Czy wy jesteście normalni w tej redakcji? Mogą się ze mną co najwyżej umówić na dany termin, do obejrzenia konkretnych dokumentów, z konkretnych okresów wykazanych w wezwaniu i to we wskazanym przeze mnie miejscu. Dochód w obu zeznaniach się różni, no i co? Przecież jest taka możliwość, dochód do podatku różni się od tego do składki.