Rząd promuje Polski Ład, wysyła ulotki. Cybulski: A społeczeństwo wysyła opinie

- Na pewno akcje uświadamiające są niezmiernie ważne i potrzebne społecznie, ale nie zapominajmy o tym, że społeczeństwo też wysyła swoje informacje i opinie. Tych opinii jest bardzo dużo, to niejednokrotnie są duzi fachowcy, myślę tutaj o doradcach podatkowych, adwokatach, prawnikach. Te oceny społeczeństwo już ma, już widzi. Przedsiębiorcy są w pewnym stopniu zaniepokojeni. Myślę, że akcja uświadamiająca jest potrzebna, ale ważna jest też świadomość, że ten Polski Ład nie zawsze będzie korzystny dla przedsiębiorców - powiedział w "Money. To się liczy" Paweł Cybulski, były wiceminister finansów. - Część może stracić, tak może być. Opinie doradców podatkowych i Krajowej Izby Podatkowej są absolutnie przeciwstawne niektórym zapisom z Polskiego Ładu - dodał. Został też poproszony o wymienienie plusów i minusów Polskiego Ładu. - Plusy to wizja rozwoju Polski, to próba wspierania inicjatyw i pójścia ku nowoczesności, próba dania nowych możliwości rozwojowych -...