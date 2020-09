Senacka komisja chce powrotu do niższej stawki VAT

Według przyjętej niedawno przez Sejm nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki, w tym m.in. relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc.

Po głosowaniu w Sejmie ustawa trafiła do Senatu. Senacka komisja finansów chce wykreślenia zapisów o ponownym odroczeniu powrotu do niższego VAT.

Niższy VAT dla branży gastronomicznej. "Bez tego wzrost cen będzie nieunikniony"

"W sprawie VAT zgłaszamy tę poprawkę, ponieważ ciągle przypomina się i wmawia się Platformie Obywatelskiej, że podniosła podatek VAT. To prawda, ale myśmy to podnieśli tylko na krótki czas. Podwyżka wygasała w 2015 r. z końcem grudnia. Później, co roku PiS podnosił ten podatek do poziomu 23 proc., mimo tego że koniunktura gospodarcza była bardzo dobra i były spełnione warunki, że można było ten VAT pozostawić na tej stawce podstawowej, czyli 22 proc." - powiedział Kazimierz Kleina, który był autorem tej poprawki.