Senat zdecydował ws. ustawy o podatku od towarów i usług. Teraz ruch prezydenta

Ustawa m.in. wydłuża przedłużenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, zgodnie z którym to nabywca, a nie sprzedawca jest odpowiedzialny za rozliczenie tego podatku.

Rozwiązanie to będzie dotyczyć energii elektrycznej, gazu oraz usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - do końca 2026 roku. Ustawa ma również na celu doprecyzowanie i zmianę niektórych przepisów w obszarze stawek VAT. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące stosowania stawki obniżonej na nawozy, pasze i środki ochrony roślin.