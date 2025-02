OECD radzi Polsce: zmieńcie podatek od nieruchomości

Bardzo cenne i trafne uwagi ze strony OECD. Przecież widać wyraźnie, że pOLACZKOM żyje się za łatwo. Można z nich jeszcze parę groszy wycisnąć. A zresztą po co komu nieruchomości? Wynajem wszystkiego to przyszłość, macie nic nie posiadać - tyrać na raty co miesiąc i siedzieć cichutko. A no i jeszcze ceny energii trzeba ponieść - przecież mamy postęp więc ciepła woda i ciepło w domku (wynajętym) to luksus. W dawnych zacofanych czasach nikt nawet o tym nie myślał, ale teraz... na Marsa lecimy więc woda w kranie letnia i droga.