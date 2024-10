Garaże opodatkowanie jak mieszkania. "Ministerstwo szuka pieniędzy"

Od stycznia 2025 roku garaż będzie traktowany przez fiskus jak mieszkanie. Ich właściciele zapłacą za nie taki podatek jak za swój lokal. Takie zmiany przewiduje m.in. nowela w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o opłacie skarbowej. Rząd niedawno przyjął ten projekt.

Nowe przepisy obejmą w pierwszej kolejności właścicieli domów jednorodzinnych z garażami w budynku i miejscami parkingowymi w blokach mieszkalnych. Z uwagi na to, że stawka za metr kwadratowy garażu będzie równa stawce za mieszkanie, zapłacą za całość jednolity podatek od nieruchomości.

Właścicielom dojdą także nowe obowiązki

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. W tym kontekście warto przypomnieć, że w 2024 r. stawka podatku w budynku mieszkalnym wynosi 1,15 zł za 1 m kw. powierzchni, a w 2025 r. wzrośnie do 1,19 zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Przedsiębiorcy w końcu doczekają się ważnej zmiany? Oto możliwy scenariusz

To jednak nie wszystko. Zmiana opodatkowania garaży będzie wiązać się także z nowym obowiązkiem dla właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z nim do końca stycznia 2025 będą musieli złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach, w tym garażach i miejscach postojowych.

"Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych" - czytamy na stronach KPRM.

"Resort finansów szuka pieniędzy"

Dlaczego Ministerstwo Finansów zdecydowało się na taki krok?

- Są dwa powody tej sytuacji. Garaże stały się w ostatnim czasie pożądanym produktem inwestycyjnym. W wyniku zainteresowania garażami jako pewnymi rodzajami inwestycji ich ceny wzrosły - wyjaśnia Tomasz Błeszyński, ekspert rynku nieruchomości. Jak dodaje, jeszcze w 2018 roku można było je nabyć w cenie od 20 do 25 tys. zł. Tymczasem obecnie na rynku są oferty w wysokości ponad 100 tys. zł za jeden garaż. W ciągu kilku lat ich ceny wzrosły więc pięciokrotnie.

Ministerstwo Finansów zauważyło ten wzrostowy trend, w ostatnim czasie wiele osób szukając alternatywy dla inwestowania, zaczęło także skupować garaże. Dodatkowo resort finansów w tej chwili szuka pieniędzy, a przy okazji próbuje ujednolicić podatki. Trudno się więc dziwić takiej decyzji - podkreśla Błeszyński.

Zmiana ujednolici zasady

Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, dostrzega w tej decyzji resortu finansów plusy.

- Zmiana na pewno doprowadzi do zniwelowania różnic, bo do tej pory samorządy różnie naliczały podatki za garaże. Ta zmiana na pewno ujednolici te zasady, co będzie plusem dla całego rynku - podkreśla. Przyznaje jednocześnie, że obecnie każde dostępne miejsce postojowe staje się na wagę złota. Jego zdaniem ceny garaży rosną zwłaszcza w obliczu rozszerzania stref płatnego parkowania. W związku z tym garaż staje się coraz bardziej potrzebny.

- Inna sprawa, że jeśli posiadamy mieszkanie w bloku, a mamy możliwość dodatkowo zakupu osobnego garażu, to jest on traktowany także jako miejsce do przechowywania dla różnych rzeczy - zaznacza.

Garaż staje się luksusem

Deficyt miejsc parkingowych w polskich miastach sprawia, że posiadanie garażu staje się powoli luksusem zarezerwowanym dla zamożnych. - Na tle całego rynku nieruchomości ceny garaży są rzeczywiście bardzo wysokie - przyznaje Marcin Jańczuk.

Jak zauważa, miejsca parkingowe w nowych inwestycjach deweloperskich są sprzedawane obecnie za 60, a nawet 80 tys. zł (miejsce postojowe ma średnio 18 mkw. powierzchni). - To jest bardzo wysoka kwota nawet w porównaniu do cen mieszkań - podkreśla Jańczuk. Dodaje, że na rynku wtórnym nie brakuje ofert dotyczących sprzedaży miejsc postojowych i garaży za 150-170 tys. zł. W money.pl pisaliśmy, że nawet 280 tys. zł oczekują niektórzy sprzedający garaże w dużych polskich miastach.

Koszty eksploatacji pójdą w górę

Czy objęcie garaży i miejsc postojowych tymi stawkami podatku jak za mieszkania będzie mieć także wpływ na wzrost cen nieruchomości? - Do tej pory nie miało to bezpośredniego wpływu, ponieważ kupujący mieszkania w Polsce z reguły nie zwracają uwagi na kwestie fiskalne, koncentrując się raczej na finalnej cenie nieruchomości. Potencjalni kupcy w niewielkim stopniu interesują się także kosztami eksploatacji nieruchomości - odpowiada Tomasz Błeszyński.

Dodaje jednocześnie, że ujednolicenie stawek za mieszkania i garaże będzie mieć jednak wpływ na wzrost kosztów eksploatacji.

Trybunał Konstytucyjny: garaż jest elementem mieszkania

W ubiegłym roku w sprawie garaży wypowiedział się także Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że zróżnicowanie stawek podatku od garaży w zależności od tego, czy są one lokalem o odrębnej własności, czy są przynależne do lokalu mieszkalnego, jest sprzeczne z przyjętym w ustawie kryterium stawek podatkowych.

Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu jest elementem mieszkania. Podlegają one klasyfikacji według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych, albowiem zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania. Bez względu na to, czy garaż stanowi nieruchomość odrębną do lokalu mieszkalnego, czy jest jedynie do niego przynależny, pełni tę samą funkcję - uzasadnił TK.

Odroczył także wejście w życie wyroku do 1 stycznia 2025 r., co oznacza, że przepisy - uznane za niekonstytucyjne - przestaną obowiązywać właśnie do tej daty. Decyzję TK uzasadnił groźbą ewentualnej niemożliwej do oszacowania liczby postępowań wznowieniowych w sądach oraz potrzebą zapewnienia stabilności budżetów samorządów, których częścią są środki pochodzące z podatku od nieruchomości.

Agnieszka Zielińska, dziennikarka money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.