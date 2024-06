Stawki za garaże w dół. Tak oszczędzą Polacy na zmianie przepisów

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji ustaw o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym oraz opłacie skarbowej. Zgodnie z zamieszczonymi danymi za projekt będzie odpowiadać Ministerstwo Finansów, a rząd planuje przyjąć nowe przepisy w trzecim kwartale 2024 roku. Od stycznia 2025 roku wejdą one w życie.

W ramach proponowanych zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma zostać wprowadzona nowa definicja pojęć "budowla" i "budynek", bo te obecne, odwołujące się do prawa budowlanego, rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Dodatkowo w ustawie mają zostać wyszczególnione kategorie obiektów kwalifikowanych jako budowle.

Opłata mocno w dół

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli zaś miejsce postojowe w garażu stanowi przynależność do mieszkania , wówczas jest opodatkowane taką samą jak ono stawką, czyli w tym roku maksymalnie 1,15 zł za m kw.

Jak dodaje, w trosce o stabilność finansów gmin, do których wpływają pieniądze z tego podatku, trybunał odroczył o rok wejście w życie powyższej zasady. Oznacza to, że dopiero w 2025 r. posiadacze miejsc garażowych z wyodrębnioną własnością zapłacą stawkę "mieszkaniową". Oczywiście wymaga to odpowiedniej zmiany w ustawie, stąd inicjatywa legislacyjna rządu.