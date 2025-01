Twój e-PIT będzie niedostępny. Ministerstwo ostrzega

Twój e-PIT będzie czasowo niedostępny

PIT-11 - do kiedy jest czas?

Formularz PIT-11 płatnik (pracodawca) ma obowiązek wysłać podatnikowi (pracownikowi) najpóźniej do końca lutego. Do końca stycznia formularze PIT-11 wysyłane są przez pracodawców do urzędów skarbowych. Podatnicy otrzymują taki formularz najczęściej w lutym. Pracownicy mogą go otrzymać drogą tradycyjną - odebrać w pracy, otrzymać wysyłką pocztową - lub elektroniczną, na podany adres mailowy.