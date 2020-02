Twój e-PIT stratuje w weekend. Rząd wprowadza zmiany

Od najbliższego weekendu podatnicy będą mieli wgląd do swoich deklaracji podatkowych poprzez platformę Twój e-PIT - przypomina next.gazeta.pl. Tuż przed okresem rozliczeniowym Ministerstwo Finansów wprowadza dodatkowe zabezpieczenia profili podatników.

Co się zmienia? Zgodnie z zapowiedziami resortu specjalne rozporządzenie zwiększy katalog danych, o jakie może prosić system weryfikujący użytkownika. Nie będzie ona, jak obecnie, ściśle określony. Oznacza to, że aby dostać się na swój profil, będzie trzeba podać również inną informację jak PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu, wykazaną w PIT za 2017 r. czy kwotę przychodu za 2018 r..

Chodzi o to, aby weryfikacja była jeszcze bardziej ścisła. Przypomnijmy, że fala krytyki, jaka zalała w ubiegłym roku resort finansów , zmusiła ministerstwo do podjęcia konkretnych kroków, które lepiej zabezpieczą profil podatnika.

Sprawą logowania do sytemu w marcu ubiegłego roku zajął się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Luka w systemie umożliwiała wścibskiemu pracodawcy podejrzenie danych z zeznania pracownika, czy jego dorabia na boku albo jakie wynagrodzenie ma jego współmałżonek. Jak to możliwe, otóż do zalogowania wystarczyły dane, które pracodawca posiadał w kadrach i wpisując je w "Twój e-PIT" mógł uzyskać dostęp.