Ulga podatkowa dla związkowców. Sejm zajmie się zmianami

W projekcie Polskiego ładu , do którego dotarli dziennikarze "Dziennika Gazety Prawnej" , jest ulga od dochodu, która pozwala na odliczenie zapłaconej składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego, do wysokości 300 zł rocznie.

"Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.