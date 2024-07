W sklepach szykują się podwyżki? "Są nieuniknione"

Ceny w sklepach mogą rosnąć. Oto powód

- Może ona wynieść ok. 5 proc. rdr. Nie byłby to ani wysoki, ani niski wzrost. Jeśli faktycznie utrzymałby się na ww. poziomie, to by pokazywało, że cały czas nie osiągnęliśmy poziomu stabilności cen - dodała.