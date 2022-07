Ważna obietnica rządu. Chce się podzielić pieniędzmi z samorządami

Maciej 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Bhahaha , chce się podzielić, dobre sobie. Naszymi pieniędzmi chce się podzielić z samodzącami pisowskimi co najwyżej. Pieniądze samorządom należą się jak psu kość, bo to z naszych pieniędzy są one ładowane w różnego rodzaju inwestycje. Złodzieje, zobaczcie do czego doprowadziliście waszymi "rzadami" ile firm upadło, ile osób straciło i straci pracę, zajeżdżacie firmy podatkami i dolewacie oliwy do ognia przy inflacji. Banda dorobkiewiczów razem z kaczorem na czele, ślizgająca się na innych. Ciekawi mnie co zrobicie z wyborami ? porozdajecie więcej naszych pieniędzy, podnosząc tym samym inflację ? czy wyrzygacie jakąś "ustawę" która zmieni terminy wyborów czy ich ważność. kaczor kiedyś powiedział publicznie że zdobytej władzy nie oddacie i taki scenariusz się kręci, to samo w latach 2005-2007 próbowaliście zrobić ale się nie udało. Po to wam sąd najwyższy potrzebny aby zatwierdzać ważność/nie ważność wyborów.