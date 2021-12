Zerowy VAT na żywność. Polska zabiera głos w Brukseli

50+ 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może to czas zadać pytanie: dlaczego państwo ma zbierać haracz z dóbr, które człowiekowi są niezbędne do życia? Woda pitna, żywność, ogrzanie się, żeby nie zamarznąć, podstawowa pomoc medyczna. Żadna z tych rzeczy nie powinna być obłożona podatkiem, akcyzą ani innymi opłatami. Każdy człowiek musi zdobyć te dobra ale dlaczego ktoś ma z tego czerpać korzyści?? Przecież doprowadziło to do tego, że nie stać nas na opłaty. Przeżycie w Polsce kosztuje więcej niż powszechnie stosowane wynagrodzenie, tj. 2000 na rękę. 66 zł, żeby zapewnić sobie mieszkanie, ogrzewanie, prąd, żywność, wodę, lekarstwa, środki higieniczne, transport, odzież, obuwie, dostęp do informacji itp.