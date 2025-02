Zmiana prawa uderza w rynek sztuki. "Kalkulacje biznesowe zupełnie się załamują"

Dom aukcyjny tymczasem przeważnie przyjmuje na licytację dzieła na zasadach umowy komisowej, a więc jego zarobek sprowadza się do prowizji, a nie pełnej ceny "przybitej młotkiem" - podkreśla GW.

Jak zaznacza gazeta, nowe prawo obejmuje jednak nie tylko obiekty, których przywóz zaplanowano na ten rok, ale i sprowadzone do Polski przed legislacyjną zmianą. Przytacza szacunki internetowego domu aukcyjnego OneBid, z których wynika, że część sprowadzonych dzieł nie trafiła jeszcze na licytacje.

Nowe przepisy związane są z dyrektywą unijną, która miała na celu ujednolicenie reguł opodatkowania VAT m.in. na rynku dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich. Sposób implementacji dyrektywy w Polsce prowadzi w wielu przypadkach do obciążenia pełną 23-proc. stawką VAT nie tylko marży , ale całej ceny sprzedaży.

Doradca podatkowy związany z domem aukcyjnym Art in House Marek Karasiewicz wskazuje jednak, że np. we Francji przy okazji zmiany przepisów wprowadzono możliwość zastosowania VAT według stawki 5,5 proc. dla dostaw dzieł sztuki przez pośredników, a Niemczech stawka spadła do 7 proc.