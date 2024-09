Zmiany w podatkach. Rząd negocjuje z biznesem ws. fundacji rodzinnych

Dopiero co wprowadzili ustawę fundacjach rodzinnych a już jakiś niedouczony facet chce to zmieniać. Ten minister nie przeczytał przepisów. Fundacja to „złota klatka” i tam się nie opłaca pakować kasy o ile nie inwestuje się w fundacje na zawsze - na pokolenia. Każda wypłata z fundacji to 15% podatku. Tam nie ma korzyści o ile nie chcesz wkładać majątku na zawsze - dla potomków