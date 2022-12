Będą zmiany w przepisach OC. Sprawdzamy, jak wpłyną na portfele kierowców

Uściślając, od 23 grudnia przyszłego roku maksymalne odszkodowanie w przypadku szkód osobowych wzrośnie z ponad 24 do blisko 30 mln zł, a na mieniu - z blisko 5 do ponad 6 mln zł. Czy będzie to kolejny impuls do wzrostu cen OC? Zdania ekspertów są podzielone.