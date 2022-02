Bezpłatne ubezpieczenia graniczne dla Ukraińców

Klop 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

No chyba oszaleli A potem nam Polakom podniosą OC To jakieś szaleństwo Nagle się okazuje ze kasa jest w Polsce na wszystko PKP jeździ za darmo choć dopiero podnieśli ceny biletów bo nieopłacało się nagle znalazły się mieszkania komunalne Skąd? Na to wszystko mamy To jest obłęd