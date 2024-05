Nawet 12 tys. mandatu za brak OC. Kolejna podwyżka już w lipcu

Decyzja poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przewiduje, że od początku 2024 roku, minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4242 zł brutto, a stawka godzinowa osiągnie poziom 27,7 zł brutto. Od lipca 2024 roku, najniższa krajowa pensja ma wynosić 4300 zł brutto, a stawka godzinowa ma wzrosnąć do 28,1 zł brutto.

Zmiana minimalnej krajowej wpływa na wysokość mandatu za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wzrost minimalnej krajowej oznacza zatem wyższe stawki opłat, które są przekazywane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Olbrzymie kary za brak OC

Obecnie, mandat za brak OC dla posiadacza samochodu osobowego wynosi 1 tys. 700 zł, jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione w ciągu 1 do 3 dni. Za brak OC do 14 dni zapłacimy już 4 tys. 250 zł, a powyżej tego terminu - 8 tys. 490 zł.

Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników oraz autobusów będą musieli zapłacić jeszcze więcej. Mandat za brak OC, jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione od 1 do 3 dni, wynosi 2 tys. 550 zł. Brak OC do 14 dni będzie skutkował mandatem w wysokości 6 tys. 370 zł, a powyżej dwóch tygodni - 12 tys. 730 zł.

Z kolei właściciele motocykli za brak OC do 3 dni zapłacą 280 zł mandatu, do dwóch tygodni - 700 zł, a powyżej dwóch tygodni - 1 tys. 400 zł. Od 1 lipca te stawki wzrosną wraz ze wzrostem minimalnej krajowej. Wówczas motocykliści zapłacą odpowiednio - 280 zł, 710 zł lub 1 tys. 420 zł.

Posiadacze samochodów osobowych od 1 lipca 2024 roku za brak OC do 3 dni zapłacą nie 1700, a 1720 zł, do 14 dni - 4 tys. 300 zł, a powyżej dwóch tygodni - 8 tys. 600 zł. Właściciele pojazdów ciężarowych zapłacą natomiast - 2 tys. 580 zł za brak OC do 3 dni, a powyżej tego terminu - 3 tys. 450 zł. Jeśli spóźnią się 14 dni, muszą liczyć się z mandatem wynoszącym aż 12 tys. 900 zł.