ZUS przekazał dobre wieści. Chodzi o ważny wskaźnik

Z raportu ZUS "Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2024 roku" wynika, że FUS w pierwszej połowie 2024 roku pozostawał w dobrej sytuacji finansowej, o czym świadczy wysoki poziom wskaźnika pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych będący miarą zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W pierwszej połowie 2024 roku osiągnął poziom 85,1 proc. Dla porównania wskaźnik pokrycia w 2010 roku był na poziomie nieco ponad 55 proc. Rekordowy poziom, ale za cały rok, odnotowano w 2022 roku - równe 85 proc.

Obcokrajowcy zarejestrowani w ZUS

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 7,1 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie . Na koniec czerwca bieżącego roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,160 mln obcokrajowców. Dla porównania na koniec 2023 roku było ich zarejestrowanych w ZUS 1,12 mln. Natomiast z danych na koniec lipca 2024 roku wynika, że nastąpił kolejny wzrost do 1,166 osób. Według danych na koniec czerwca 2024 roku wśród cudzoziemców 58,4 proc. osób było pracownikami, 36,4 proc. - zleceniobiorcami, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku było ich ponad 771,2 tys. Stanowiło to 66,5 proc. wszystkich obcokrajowców oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych. Drugą dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec drugiego kwartału w ZUS było zarejestrowanych 134 tys. osób z Białorusi - to 11,6 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 10,1 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2023 roku.