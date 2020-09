Ubezpieczenie "na wszelki wypadek"

Co roku w Polsce, w miejscu pracy, wypadkom ulega ponad 80 tys. osób – wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W najlepszym przypadku są to niewielkie obrażenia, które kończą się zwolnieniem lekarskim. Gdy zdarzają się poważniejsze wypadki, to często ich konsekwencją jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli posiadasz ubezpieczenie, które w swoim zakresie zawiera powyższe ryzyko, to możesz otrzymać pieniądze zarówno w sytuacji, gdy Twoje obrażenia będą niewielkie, jak i w przypadku poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.