Ubezpieczyciel zaniżył kosztorys o ponad 28 tys. zł

Aż 99% kosztorysów jest zaniżanych – wynika z analiz przeprowadzonych przez firmę odszkodowawczą Helpfind. Przyczyny tego są różne i w dużej mierze zależą od sposobu, w jaki działa system odszkodowań. Wiele firm ubezpieczeniowych odpowiedzialnych za wypłacanie odszkodowań z OC sprawcy dąży do maksymalizacji swojego zysku, a nie do zapewnienia sprawiedliwego odszkodowania dla poszkodowanych.

Mnóstwo ludzi zgłasza się do nas, ponieważ nie otrzymało odpowiedniej sumy pieniędzy za szkody wyrządzone przez innych kierowców. To prowadzi do poważnych trudności finansowych, zwłaszcza gdy zniszczeniu ulega więcej niż jedna część samochodowa – mówi specjalista ds. odszkodowań w Helpfind.

Idealnym przykładem tego procederu jest pan Arkadiusz, który w ubiegłym roku brał udział w wypadku samochodowym z winy innego kierowcy. W wyniku zdarzenia samochód Audi Q3 z 2015 r., którym podróżował szczecinianin, uległ poważnemu uszkodzeniu. By auto nadawało się do użytku, konieczna była gruntowna naprawa.

Co więcej, stawka za roboczogodziny również została drastycznie zaniżona. Według towarzystwa ubezpieczeniowego było to 54,50 zł , gdy tak naprawdę wynosiła ona 130 zł .

To bardzo częsta praktyka, która pozwala firmom ubezpieczeniowym zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednej sprawie – tłumaczy ekspertka ds. odszkodowań w Helpfind.

Ostatecznie historia pana Arkadiusza skończyła się dla niego szczęśliwie. Jednak sam nie ukrywa, że to zasługa profesjonalnego zespołu rzeczoznawców z niezależnej firmy, którzy wywalczyli dla niego sprawiedliwą dopłatę do odszkodowania.

"Ważne jest to, by walczyć o to, co nam się po prostu należy, nawet jeśli oznacza to sięgnięcie po pomoc z zewnątrz" - mówi.