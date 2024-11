W jakiej kondycji tak naprawdę jest światowa gospodarka, a w jakiej polska?

Na świecie nie jest różowo…

Wielu analityków było zgodnych, że 2024 rok wcale nie będzie magicznym okresem, podczas którego światowa gospodarka ruszy do przodu z kopyta i zostawi daleko w tyle nękające ją problemy. Trudno się dziwić – większości tych problemów nie rozwiązano, a do tego w kilku miejscach globu wybuchły nowe konflikty, które mogą mieć wpływ na globalne rynki.

Oczywiście są to dane dla całego globu. W poszczególnych krajach realia mogą prezentować się odmiennie. Allianz Trade przewiduje, że w Stanach Zjednoczonych odsetek niewypłacalności w biznesie wzrośnie o 12 pp. w 2025 roku, by w kolejnych 12 miesiącach spać o 6 pp.

…podobnie jak w Polsce

Tyle świat, a jak sytuacja prezentuje się nad Wisłą? Niestety – obraz sytuacji finansowej firm nie odbiega znacznie od globalnego trendu. I to pomimo bardzo optymistycznych prognoz z początku roku, kiedy to przewidywano spadek liczby niewypłacalności przedsiębiorstw o około 10 proc. Podstawy kreowania takich opinii było dość solidne. Pomóc miało odblokowanie środków z Unii Europejskiej oraz spodziewana obniżka kosztów prowadzenia działalności.

Powodów jest kilka

– W skali całej polskiej gospodarki istotnym problemem są niskie marże jako efekt współwystępowania czynników takich jak: wysokie koszty (pracy, energii), spowolnienie popytu, wysokie koszty finansowe, brak perspektyw na szybkie zmiany tych czynników na plus. To powszechna diagnoza, słuszna, ale… wyzwania stojące przed firmami w następstwie pandemii czy wojny, takie jak chociażby spowolnienie na największym rynku eksportowym polskich firm – w Niemczech czy spadek popytu na dobra trwałe są znane już od jakiegoś czasu. Tak więc niewypłacalności polskich firm – to, iż ich liczba rośnie piąty rok z rzędu są wypadkową cyklicznych czynników zewnętrznych (wojna – ceny energii), ale też efektem zmian strukturalnych polskiej gospodarki (kurczący się rynek pracy, konkurencja przemysłowa dla UE ze strony Chin) i jest to realny test jakości zarządzania i wizji menedżerów polskich firm – mówi Sławomir Bąk, członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka, szkody i windykację.