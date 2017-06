Raiffeisen Bank Polska musi wejść na giełdę. KNF nie zamierza ustąpić

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF

Raiffeisen Bank Polska nie spieszy się na warszawską giełdę. Chociaż zobowiązał się do debiutu, to chciał jednocześnie przeciągnąć sprawę, przynajmniej do czasu rozwiązania kwestii kredytów frankowych. Nadzór finansowy mówi jednak jasno: macie czas do 30 czerwca.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek po południu, że ostateczny termin, w którym ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji banku to 30 czerwca.

Nadzorca polskiego rynku wydał taki komunikat po tym, gdy bank - którego prospekt emisyjny akcji leży w KNF - zaproponował, by odsunąć debiut w czasie.

Problem wziął się stąd, że austriacki właściciel Raiffeisen Bank Polska jeszcze w 2016 r. zobowiązał się, że jeżeli jego polski biznes nie zostanie sprzedany Alior Bankowi, to wówczas wprowadzi Raiffeisen Bank Polska na warszawską giełdę. Pierwsza opcja nie wypaliła. Pozostał więc debiut.

"Wraz z zakończeniem 7 grudnia 2016 r. negocjacji z Alior Bankiem, zaczęliśmy koncentrować się na przygotowaniach do wprowadzenia na warszawską giełdę 15 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska, zgodnie z zobowiązaniem podjętym wobec Komisji Nadzoru Finansowego przy przejmowaniu Polbanku. Publiczna oferta akcji będzie dotyczyć całego banku, bez wydzielania portfela walutowych kredytów hipotecznych. Naszym celem jest, by IPO zostało przeprowadzone do końca czerwca 2017 r." - napisał w lutym Christof Danz, rzecznik Raiffeisen Bank International w oświadczeniu przesłanym money.pl.

We wtorek po informacjach od KNF potwierdził on, że przygotowania do debiutu na GPW są w toku.

Tymczasem termin jest już bardzo blisko. Jak nieoficjalnie dowiaduje się money.pl, problemem dla banku wciąż są kredyty frankowe, których wartość stanowi około jedną trzecią całego portfela kredytowego banku. Władze banku wolałyby najpierw usłyszeć, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia kredytów frankowych w Polsce, a dopiero potem prezentować się inwestorom.

Wygląda jednak na to, że KNF jest nieugięta i bank będzie musiał jednak przeprowadzić ekspresową ofertę sprzedaży akcji. Sytuacja rynkowa wokół banków jest obecnie na pewno lepsza niż jeszcze przed rokiem. Od początku stycznia indeks WIG Banki zyskał około 15 proc. Na razie nie wiadomo, po ile Austriacy będą sprzedać akcje Raiffeisen Bank Polska w ofercie publicznej.