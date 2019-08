Alior Bank zmienia zasady. Login i hasło nie wystarczą

Zmiany w sposobie logowania to efekt wchodzącej w życie dyrektywy unijnej PSD2. Do nowych przepisów będa musiały się przystosować wszystkie banki . Wcześniej o zmianach informował choćby mBank.

Teraz do swoich klientów zwrócił się Alior Bank. Poinformował on w wewnętrznej korespondencji, że do zalogowania się do bankowości internetowej już nie wystarczy wpisanie loginu i hasła. Trzeba będzie również podać kod SMS lub zatwierdzić logowanie w aplikacji mobilnej.