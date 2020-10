Banki po kryzysie. "Sektor bankowy już wcześniej cierpiał z powodu nadmiernych obciążeń"

- Polski sektor bankowy już wcześniej cierpiał z powodu nadmiernych obciążeń. Jeszcze zanim usłyszeliśmy o COVID-19 akcja kredytowa rozwijała się bardzo dobrze i pomimo to rentowność kapitału spadała – powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Przemysław Gdański, prezes zarządu Banku BNP Paribas. Nie tylko on w ciemnych barwach widzi przyszłość polskiej bankowości.

- Bankom po prostu nie opłaca się udzielać kredytów, bo w tych warunkach nie są w stanie zarobić tyle, by pokryć koszty ryzyka oraz bieżącej działalności. Większość banków już zdecydowała się podnieść marże i opłaty, a także wymagania np. dotyczące wielkości wkładu własnego, co natychmiast zmniejszyło dostępność kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. A to oczywiście spowalnia inwestycje i powrót gospodarki na tor wzrostowy – zauważył Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska.