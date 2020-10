Po COVID-19 banki nie będą już takie same. Kredyty do wymyślenia na nowo

Wakacje kredytowe, kilkukrotna obniżka stóp procentowych, ograniczenie przyjęć klientów w oddziałach, a w końcu pogorszenie sytuacji finansowej wielu Polaków to tylko część wyzwań, jakie ostatnie miesiące pandemii zafundowały bankom. W odpowiedzi na nie banki zaczęły wprowadzać w bardzo krótkim czasie zdalną obsługę, a z drugiej postawiły na większe restrykcje dla ubiegających się o kredyt gotówkowy . Trudniej było na pewno osobom na umowach cywilnoprawnych otrzymać pozytywną decyzję, ale sytuacja powoli wraca do normy.

Przez ostatnich kilka lat stopy procentowe pozostawały na stabilny poziomie. W trakcie pandemii COVID-19 Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się je obniżyć aż trzykrotnie. W związku z tym maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych nie może aktualnie przekraczać 7,2 proc. Dla przypomnienia na początku tego roku było to aż 10 proc. Czy to tak bardzo wpływa na kredyty gotówkowe? I tak i nie.

Oprocentowanie jest jednym z głównych czynników wpływających na koszt kredytu. Jeśli jest niższe, to zapłacimy mniej odsetek i kredyt powinien być tańszy. Tak jest niestety tylko w teorii, ponieważ nie bez znaczenia pozostaje prowizja banku za udzielnie finansowania. A w tym przypadku banki mają duże pole do popisu.

Banki wprowadziły do oferty kredyt gotówkowy online

Oczywiście kredyt gotówkowy online ma pewnie ograniczenia. Banki w ten sposób udzielają kredytów tylko do pewnych kwot. Przykładowo w BNP Paribas można zawnioskować drogą elektroniczną o kredyt do 80 tys. zł, a w Santander Consumer Banku do 35 tys. zł. W Banku Citi Handlowym można pożyczyć w ten sposób nawet 150 tys. zł. Natomiast PKO BP przygotowało dla nowych klientów kredyt przez internet jedynie do 4 500 zł.