Banki zniechęcają klientów do wizyt. Tradycyjna obsługa za dużo kosztuje, więc prowizje rosną

Według ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego, zysk netto całego polskiego sektora bankowego spadł o prawie 44 proc. licząc rok do roku. W 2019 bankowcy zarobili ponad 13,8 miliarda złotych, w 2020 ta suma stopniała do 7,77 mld zł.

Nic dziwnego, że banki szukają oszczędności i nowych dochodów. Jednym z rezultatów tych działań jest zwiększanie prowizji za tradycyjne usługi. Efekt jest taki, że jeśli chcemy zlecić przelew w oddziale lub przez telefon – płacimy nawet kilka, kilkanaście złotych. Banki jednocześnie zachęcają do wykonywania tych czynności samodzielnie, przez internet – jest to tańsze zarówno dla nich, jak i klientów.

Presję na pieniądze z prowizji świetnie widać to na przykładach choćby PKO BP czy mBanku. Pierwszy w 2019 na prowizjach zarobił nieco ponad 3 miliardy złotych, w 2020 – już prawie 4 miliardy. mBank zwiększył przychody w tym zakresie z ponad 960 milionów do ponad półtora miliarda.

Przykład? Choćby mBank, który dotąd oferował darmowe konto z kartą, która była za 0 zł, gdy wykonało się za jej pomocą co najmniej jedną płatność na dowolną kwotę miesięcznie. Dziś aktywizuje klientów - od marca by uniknąć miesięcznej opłaty za kartę, będzie trzeba wykonywać transakcje na sumę aż 350 zł. Aktualnie to jeden z najwyższych wymogów - wykonywanie płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł w miesięcznym okresie rozliczeniowym wymagają Alior Bank i ING Bank Śląski (odpowiednio dla Konta Jakże Osobistego oraz Konta Direct).