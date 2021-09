Bankowe kradzieże. UOKiK sprawdza procedury

!!!!!!!!!!!!!... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Jest sposób na ,,kradzieże'' pieniędzy z konta bankowych, najlepszym zabezpieczeniem jest nieposiadać karty kredytowej, debetowej itd żadnej karty oraz nie korzystać z bankowości internetowej a jedynie wypłacać gotówkę w placówkach i tam dokonywać przelewów na podstawie jedynie dokumentu tożsamości i swojego podpisu, dziękuję to tyle w temacie wybór należy do was! choć za chwile zapewne masa sebixów i dżesik powie że to zaściankowość i średniowiecze ok... Sebixie i Dżesiko po czesci tak ale z drugiej strony dzięki temu śpisz spokojnie a hakerzy będą musieli iść wreszcie do normalnej pracy i zarabiać ciężko na Chlebek a nie kraść kase komuś z kont! Twój wybór! i tyle w temacie!