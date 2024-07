Chińskie władze nie mogą dłużej ignorować tego problemu. Zwołują specjalny szczyt

Chiny zwołują plenum. Wyzwania fiskalne i reformy strukturalne

Chiny budują "socjalistyczną gospodarkę rynkową"

Oficjalne ogłoszenie Trzeciego Plenum wskazuje, że liderzy będą dyskutować o "wszechstronnym pogłębianiu reform i przyspieszaniu chińskiej modernizacji". Pekin wyznaczył sobie ambitne cele, w tym zbudowanie "socjalistycznej gospodarki rynkowej o wysokim standardzie do 2035 roku". Obejmuje to między innymi osiągnięcie PKB per capita na poziomie "umiarkowanie rozwiniętych krajów" i rozszerzenie grupy o średnich dochodach.

Realizacja tych celów nie będzie łatwa, zwłaszcza w obliczu skutków pandemii COVID-19 i rosnących napięć geopolitycznych. PKB per capita Chin w 2023 roku wynosiło 12 174 dolary, co stanowi mniej niż jedną piątą PKB per capita Stanów Zjednoczonych. Nowe badania wskazują również na rosnące zniechęcenie Chińczyków postrzeganą "nierównością szans", co może stanowić dodatkowe wyzwanie dla władz w realizacji ich długoterminowych planów.