Do budżetu wpłacają miliardy. Oto liderzy

Zmiana na liście lidera. Banki płacą najwięcej podatku CIT

Miejsce lidera na rzecz Podatkowej Grupy Kapitałowej PKO BP, utracił Orlen . W 2022 r. wpłacił on do budżetu 4,37 mld zł, a więc ponad 3 razy więcej niż za rok 2023.

Z punktu widzenia branży najwięcej podatku CIT wpłacają do kasy państwowej instytucje finansowe. Wśród 10 największych płatników CIT znajduje się 7 banków, ORLEN, Jeronimo Martins (właściciel Biedronki) oraz PGE, przy czym dwa największe banki zapłaciły łącznie ponad 4 mld zł podatku CIT. PGK PKO BP zapłaciła 2,3 mld zł a Bank Pekao SA 1,9 mld zł.

Sześciu miliarderów

Łącznie 20 największych płatników CIT zasiliło budżet państwa kwotą 16,7 mld zł, co stanowi prawie 25 proc. łącznej kwoty wpływów z tego podatku za 2023 r.

Podmioty, których dane publikowane są przez Ministerstwo Finansów, są również zobligowane, do corocznego publikowania na swoich stronach internetowych tzw. informacji o realizowanej strategii podatkowej. Podatnicy mają na to 12 miesięcy od końca roku podatkowego, a zatem Informacje za rok 2023 muszą być opublikowane do 31 grudnia 2024 r.