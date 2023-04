Dodatkowe produkty bankowe przy zaciąganiu kredytu. Czy na wszystko trzeba się godzić?

Czym jest cross-sell przy udzielaniu kredytu?

Zachęcanie do skorzystania z innych produktów banku niż te, o które pierwotnie wnioskujemy, to sprzedaż wiązana (tak zwany cross-selling w banku). Zdecydowanie się na to ma plusy i minusy. Korzyścią na pewno jest to, że np. w zamian za ubezpieczenie kredytu bank może obniżyć marżę. Wynika to z tego, że w takiej sytuacji ponosi on niższe ryzyko, że zobowiązanie nie zostanie spłacone.