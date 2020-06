Drożyzna w bankach. Pożyczając 50 tys. zł, możesz oddać nawet blisko 60 tys. zł

RRSO z dedykowanego dla niego kredytu wyniosłoby 35,54 proc. Autor tweeta, który zyskał sporą popularność w sieci, zastanawia się, czy bank jest tak pazerny, czy może inflacja w Polsce wystrzeliła już do poziomu 20 proc.

By nie trzeba było sumować wszelkich zapisanych w umowie warunków, od 2018 r. banki muszą przy ofertach umieszczać właśnie ten wskaźnik. To on pokazuje nam, jaki procent z pożyczonej sumy będziemy musieli zapłacić za pożyczkę.