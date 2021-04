Frankowicze dostali własny wydział w sądzie. Może przyspieszyć sprawy i ujednolicić orzeczenia

Kłamstwo bank... 54 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Banki bezczelnie kłamią opinii publicznej jakoby stracą miliardy na frankowiczów. Otóż nie stracą! Banki nigdy nie kupowały ani nie przelewały CHF tylko PLN. Spłata rat również jest w PLN (a nawet jeśli kredytobiorca przelewa CHF to bank może to przewalutować po bieżącym kursie). A zatem kredyty złotówkowe (ale indeksowane) brane w latach 2006-2008 mają już całkowicie spłacony kapitał, wraz z odsetkami! To co banki "stracą" to możliwość ekstra zysków, sięgających nawet 100% wartości całego kredytu, a to dzięki grze na walutach.