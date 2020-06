Frankowicze. Korzystny wyrok w sprawie kredytu. Umowa anulowana

Pozew przeciwko Santanderowi został złożony 10 grudnia 2019 r., a wyrok zapadł 19 czerwca 2020 r. "Przy epidemicznym lockdownie oceniamy to jako ekspres. Nieważność umowy w pół roku" - komentuje kancelaria reprezentująca frankowicza.

Wyrok nie jest jednak prawomocny i bank już zapowiedział, że rozważy apelację. Poprosiliśmy Santandera o odniesienie się do sprawy. W jego imieniu odpowiedział nam dr Filip Rakiewicz z kancelarii Wojcieszak Basiński i Wspólnicy. Jak podkreślił bank nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem.

- Sąd Okręgowy w Poznaniu nietrafnie przyjął nieważność umowy kredytu dewizowego (walutowego), kwalifikując go jako kredyt denominowany. W ślad za tym, stwierdzając abuzywność klauzul umownych przewidujących indeksację do franka szwajcarskiego, Sąd doszedł do wniosku, że umowy nie da się wykonywać po ich wyeliminowaniu - poinformował nas dr Filip Rakiewicz.