Historyczny dzień na giełdzie. Szczególnie jedna branża zyskała po wyborach

Szkoda gadać ! Wiadomo ludzie zagranicą mogą nawet głosować na weź Pan lej w nogawkę partie w końcu co tam komu zależy jak i tak dał dyla z Kraju i wyjechał bo tu w Polsce było mu źle! Czy ja wiem czy powinniśmy uwzględniać zagranicę w głosowaniu to jak dla mnie powinno się tyczyć tylko samej Polski tych co nie ma powinno się ich nie liczyć do wyborów ! Każdy ma wybór Patrioci są w Kraju Ci co za kasę porzucili kraj to wyrazie wojny też zostawia los kraju i za kasę będą żyć w obcym kraju ! Jak dla mnie powinno się zmienić wybory by nie dopuścić do głosu tych co nie żyją w tym kraju nie płacą podatków oraz nie mają pojęcia o tym jak się tu żyje !