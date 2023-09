Jaka zdolność kredytowa przy zarobkach 8 i 10 tys. zł?

Posiadanie zdolności kredytowej jest najważniejszym wymaganiem, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o udzielenie kredytu (niezależnie od jego rodzaju i wysokości pożyczanej kwoty). Wynika to z obowiązku, jaki na banki nakłada prawo bankowe ("Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności").