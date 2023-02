Kiedy RPP obniży stopy procentowe? Prof. Noga: ważny jest cel inflacyjny, kluczowe będą dane GUS z marca

- Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie zdziwiła mnie - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marian Noga, ekonomista, były członek rady Polityki Pieniężnej. – Chciałabym jednak przypomnieć, że RPP zbiera się nie dla stóp, ale po to, by wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki i dbać o wartość złotego. Jeśli zadaniem RPP jest sprowadzenie inflacji do celu, który wynosi 2,5 proc. w czasie nie dłuższym niż dwa lata, to na wczorajszą decyzję musimy patrzeć właśnie w tym kontekście. W styczniu nie mieliśmy szybkiego odczytu inflacji, który podaje GUS. Wstępny odczyt będzie w najbliższą środę (15.02). Wynika to stąd, że od 20 lat GUS w lutym zmienia koszyk dóbr, na podstawie którego wylicza inflację. GUS prowadzi badanie wydatków gospodarstw domowych i w lutym zmienia koszyk, tak by znalazły się w nim dobra najczęściej kupowane. Dopiero 15 marca doczekamy się danych GUS, które obejmą ten nowy koszyk. Może się okazać, że...